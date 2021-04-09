Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II умер в пятницу в Виндзорском замке в Англии. Ему было 99 лет, сообщает The New York Times .

По информации Букингемского дворца он скончался мирно.

Филип был госпитализирован несколько раз за последние годы из-за различных заболеваний, последний раз – в феврале.

Королева Елизавета II и принц Филипп получили первые дозы вакцины от коронавируса в январе.

Филипп родился на греческом острове Корфу 10 июня 1921 года, был пятым ребенком и единственным сыном принца Греции и Дании Эндрю, который был братом короля Греции Константина. Его матерью была бывшая принцесса Алиса, старшая дочь бывшего принца Луи Баттенбергского, первого маркиза Милфорд-Хейвена, изменившего фамилию на Маунтбеттен во время Первой мировой войны. Семья Филиппа происходила из датского королевского дома, который европейские державы взяли на престол в Греции в конце 19 века. Через свою мать Филипп был праправнуком королевы Виктории, так же как Елизавета – праправнучка Виктории. Оба были прапраправнуками Георга III, который руководил потерей Британией американских колоний.

Филип женился на наследной принцессе Елизавете (ему 26 лет, ей 21 год) в ноябре 1947 года, за 5 лет до того, как она стала королевой. Филипп занимал особое место на мировой арене как муж королевы, чьи полномочия были в основном церемониальными. По сути, он был второстепенным номинальным лицом, сопровождал ее в королевских визитах и ​​иногда заменял ее. Принц Филипп имел британский паспорт № 1 и выполнял до 300 обязательств в год. В мае 2017 года в возрасте 95 лет он объявил о своем уходе из общественной жизни.