В правительстве считают, что рост цен произошел необоснованно
Строгий выговор за рост цен объявлен двум заместителям акимов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Заместители акимов Жамбылской и Атырауской областей получили строгие выговоры за рост цен на социально значимые товары.

«Мы увидели, что идет рост цен на социально значимые товары в Атырауской и Жамбылской областях. Поэтому заместителям акимов этих регионов надо объявить строгие выговоры», - заявил в понедельник в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

По информации министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, с начала года цены на социально значимые продукты питания выросли на 3,2%. Однако правительству удалось стабилизировать цены, и за последние три недели они выросли «всего на 0,2%. В то же время в Жамбылской области произошел рост на 4,2%, а в Атырауской – на 3,2%.

Премьер-министр Аскар Мамин поддержал предложение о строгом выговоре замакимам этих регионов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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