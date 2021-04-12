Казахстанцы сняли более 1 трлн пенсионных накоплений

Активы ЕНПФ снизились на 2,3% с начала года
Активы Единого накопительного пенсионного фонда снизились на 2,3% до 12,6 трлн. тенге, сообщил на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев. Ключевой причиной он назвал снятие казахстанцами своих пенсионных накоплений.
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