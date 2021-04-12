Казахстанцы сняли более 1 трлн пенсионных накоплений

Активы Единого накопительного пенсионного фонда снизились на 2,3% до 12,6 трлн. тенге, сообщил на заседании правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев. Ключевой причиной он назвал снятие казахстанцами своих пенсионных накоплений.

«Объем внесенных вкладчиками пенсионных взносов составил 299,1 млрд тенге, пенсионных выплат – 77,1 млрд тенге. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 367,2 млрд тенге. По итогам первого квартала т.г. получена доходность в размере 2,8% при инфляции 1,9%. Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки пенсионных активов», - сообщил Досаев.

По его данным, к 9 апреля «количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 210,8 тысяч на сумму более 1 трлн тенге. При этом на решение жилищных вопросов направляется 99,4% изъятых накоплений».

Казахстанцы в январе получили право изымать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, медицинские цели или передачу их в доверительное управление частным компаниям.

По данным председателя Нацбанка, в доверительное управление переданы пенсионные накопления на сумму 2,5 млрд тенге.