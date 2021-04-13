В ближайшие четыре года на выборы акимов различных уровней планируется потратить 17,6 млрд тенге
На проведение выборов сельских акимов в 2021 году будет выделено 4,8 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в Казахстане будут проводиться не косвенным, а прямым голосованием граждан. Для этого на ближайшие четыре года из бюджета будет выделено 17,6 млрд тенге, сообщил во вторник вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров во время презентации поправок в конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» в мажилисе.

«На проведение выборов [в ближайшие четыре года] понадобится порядка 17,6 млрд тенге, из них уже в этом году – 4,8 млрд тенге на проведение выборов 836 акимов», − сказал Абдыкадыров.

Согласно слайдам, представленным вице-министром, финансирование выборов будет проходить из средств республиканского бюджета – целевыми трансфертами, и местного бюджета – трансфертами общего характера. Во второй половине 2021 года планируется провести выборы 836 сельских акимов и потратить на это 4,8 млрд тенге, в 2022 году – 351 акима на сумму 3,1 млрд тенге; в 2023 году – 499 акимов, 4 млрд тенге; в 2024 году – 585 акимов, 4,6 млрд тенге; в первом полугодии 2025 года – 1,1 млрд тенге, 74 сельских акимов.

Законопроект предусматривает отказ от косвенных выборов, когда акимы избирались маслихатами, в пользу прямых выборов − голосования граждан. Кандидаты на должность акима могут быть самовыдвиженцами, а также быть выдвинутыми политическими партиями.

Кроме того, документ предусмотривает снижение порога прохождения политических партий в мажилис с 7 до 5%, и внесение в избирательные бюллетени всех уровней графы «Против всех».

В сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов» вносится 20 поправок. В частности закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» дополняется случаями по прекращению полномочий акимов – это потеря членства в партии, выражение вотума недоверия маслихатами, в том числе по инициативе собрания местного сообщества, а также другие основания согласно закону «О государственной службе», в том числе – по решению суда, по собственному желанию, в случае утраты гражданства. Кроме того, предлагается наделить маслихаты полномочиями по рассмотрению дисциплинарных проступков сельских акимов.

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