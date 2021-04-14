Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести в ближайшие месяцы встречу на нейтральной территории для обсуждения вопросов, стоящих перед странами, пишет "Новая газета" со ссылкой на сообщение Белого дома.

В ходе переговоров Байден выразил обеспокоенность в связи с наращиванием российского военного присутствия в Крыму и на границах с Украиной, а также подчеркнул «непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Байден также заявил, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

Президент США, как говорится в сообщении Белого дома, «подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США» и предложил провести встречу в третьей стране для обсуждения ряда вопросов.

Позднее Белый дом отметил, что предложение о встрече не меняет намерений ввести новые санкции в отношении России.