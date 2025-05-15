Путин не поедет в Стамбул на переговоры с Зеленским

Президент России Владимир Путин не поедет в Стамбул для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Кремль, в состав делегации войдет его помощник Владимир Мединский.

Также в составе делегации будут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин, начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и еще четыре человека в составе экспертов – сотрудники различных департаментов министерства обороны, администрации президента и МИД России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путным в Стамбуле 15 мая и ожидал полного и безоговорочного прекращения огня с понедельника, 12 мая, «чтобы обеспечить необходимую основу для дипломатии». Президент Украины выразил надежду, что «на этот раз Путин не будет искать оправданий, почему он “не может” приехать».

Но прекращения огня не произошло, а Путин в итоге не приедет лично на переговоры.

Напомним, что Путин сам предложил Киеву вернуться к прямым переговорам, заявив, что они могут возобновиться уже 15 мая в Стамбуле «без предварительных условий». Он не исключил, что «во время переговоров удастся договориться о новом перемирии».

Также не будет участвовать в этих переговорах и президент США Дональд Трамп, хотя ранее он заявлял, что рассматривает возможность поездки.