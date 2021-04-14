Казахстан планирует разработать вакцину от коронавируса для животных — МОН

Перед разработчиками НИИ проблем биологической безопасности поставлена задача разработать вакцину от коронавирусной инфекции для животных. Кроме того, планируется использовать новые «британский» и «южноафрикаский» штаммы вируса для усовершенствования вакцины QazCovid-in. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов.

«19 марта институтом получен «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавирусной инфекции. Были вопросы, какую работу мы в этом направлении проводим. Институт работает над разработкой поливалентной новой вакцины. Это значит, что мы как раз-таки исследуем эти штаммы и в дальнейшем они будут использованы при усовершенствовании наших вакцин», — сообщил Дауленов.

Кроме того, перед институтом поставлена задача по разработке вакцины от коронавируса для животных.

«Мы знаем, что животные могут переносить данную болезнь и являться переносчиками. Чтобы они не заражали людей, вакцина нужна. Поэтому перед институтом поставлена такая задача», — подчеркнул вице-министр.

В целом, по его информации, 15 апреля будет завершено 50% клинических исследований казахстанской вакцины против коронавируса. Препарат тестируют на 3000 добровольцах, которые не знают, кто получил реальную вакцину, а кто плацебо. Результаты первой половины исследований будут переданы в министерство здравоохранения.