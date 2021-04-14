Решение будет принято межведомственной комиссией
Казахстан рассматривает вопрос сокращения авиасообщения с Турцией

Тамара Вааль, Vласть

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Турции, Казахстан планирует рассмотреть вопрос сокращения авиасообщения с этой страной, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Сегодня на заседании МВК были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. Эти предложения рассматриваются», — заявила Есмагамбетова.
Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в Турции складывается «достаточно сложно» — ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в пять раз больше, чем в Казахстане.

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