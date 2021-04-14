Казахстан рассматривает вопрос сокращения авиасообщения с Турцией

Решение будет принято межведомственной комиссией
Тамара Вааль, Vласть
Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Турции, Казахстан планирует рассмотреть вопрос сокращения авиасообщения с этой страной, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.
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