Казахстан рассматривает вопрос сокращения авиасообщения с Турцией

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Турции, Казахстан планирует рассмотреть вопрос сокращения авиасообщения с этой страной, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«Сегодня на заседании МВК были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. Эти предложения рассматриваются», — заявила Есмагамбетова.

Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в Турции складывается «достаточно сложно» — ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в пять раз больше, чем в Казахстане.