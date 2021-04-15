В Бишкеке противники НПО и ЛГБТ сорвали митинг против насилия над женщинами

В Бишкеке около 200 участников митинга против НПО и ЛГБТ сорвали другую акцию протеста — против насилия в отношении женщин, сообщает Медиазона. Центральная Азия.

По данным корреспондетнки Медиазоны. Центральная Азия, участники митинга против насилия собирались у здания МВД, когда к ним подошла толпа агрессивно настроенных мужчин.

Противники НПО и ЛГБТ оттеснили участников митинга против насилия. У здания МВД протестующие потребовали от президента ужесточить закон о НПО, а также назвали феминисток и представителей ЛГБТ «сатанистами».

15 апреля в Бишкеке планировалось проведение второго митинга против насилия над женщинами. Первая акция протеста прошла 8 апреля из-за смерти похищенной Айзады Канатбековой, которую милиция разыскивала более двух суток.

Более 500 митингующих потребовали отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова и начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева. Через три дня МВД освободило от должностей Матмусаева и 11 сотрудников ГУВД Бишкека и Чуйской области.

Айзаду Канатбекову похитили для насильственного брака 5 апреля в Бишкеке. Похищение и номера машины засняла камера наблюдения. Однако милиция занималась поисками девушки более двух суток.

Девушку нашли мертвой за пределами города в Чуйской области 7 апреля. Местный чабан заметил машину с телами внутри и вызвал милицию. В автомобиле был также труп подозреваемого в похищении и убийстве девушки. По версии силовиков, между подозреваемым и жертвой произошла перепалка, и мужчина задушил девушку, а после он зарезал себя. В течение двух дней после убийства девушки милиция задержала четверых подозреваемых в ее похищении.