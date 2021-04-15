В 2020 году каждый четвертый погибший и раненый в ДТП в Казахстане был пешеходом

Каждый четвертый погибший и раненый в ДТП в 2020 году в Казахстане был пешеходом. Каждое пятое ДТП происходит из-за превышения скорости в населенном пункте – 2783 ДТП или 21%, при которых погибло 397 и ранено 3508 человек, сообщает КазТАГ .

«Как показывает анализ, в 2020 году каждое третье ДТП в стране (36%, или 4821 ДТП из 13 515), каждый четвертый погибший (28%, или 554 из 1997) и раненый (25%, или 4530 из 17 844) приходились на пешеходов. В то же время каждое пятое ДТП происходит из-за превышения скорости в населенном пункте – 2783 ДТП или 21%, при которых погибло 397 и ранено 3508 человек», - сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана.

«За прошлый год пресечено свыше 5,6 млн нарушений ПДД. Активизирована работа по выявлению нарушений, связанных с превышением скоростного режима (+64,4%; с 1 254 738 до 2 062 965 правонарушений). Кроме того, пресечено свыше 200 тыс. нарушений ПДД, допущенных пешеходами (+2,8%; 2019 год – 194 тыс.). Результаты анализа являются основой для принятия правовых и организационных мер. К примеру, до 2017 года наблюдался рост тяжести последствий ДТП по причинам выезда автомобилей на встречную полосу движения. В этой связи в 2018 году внесены изменения в КоАП в части усиления ответственности за такие правонарушения, что позволило в последующие два года заметно повысить дисциплину водителей и снизить количество ДТП по названным причинам», - уточнил премьер.

По его данным, в 2020 году количество таких ДТП снизилось на 21,3% (с 887 до 698), погибших – на 12,7 % (с 315 до 275) и раненых – на 25,2% (с 1601 до 1197)

В целом за последние восемь лет, по словам Мамина, количество ДТП в стране снизилось на 42,1% (с 23 359 человек в 2013 году до 13 515 человек в 2020 году), погибших в них граждан на 33,9% (с 3022 человек в 2013 году до 1997 человек в 2020 году) и раненых на 40,2% (с 29 872 человек в 2013 году до 17 844 человек в 2020 году).

Премьер напомнил, что 27 декабря 2019 года был одобрен комплексный план профилактики правонарушений в Казахстане на 2020-2022 годы, который предусматривает следующие меры:

- строительство подземных и надземных пешеходных переходов и разноуровневых транспортных развязок, а также дальнейшее внедрение канализированных правосторонних съездов на перекрестках;

- строительство дорог в объезд крупных городов, расположенных на транзитных направлениях;

- поэтапная установка ограждений вдоль автомобильных дорог вблизи сельских населенных пунктов и пастбищ, со строительством в указанных местах скотопрогонов через автомобильные дороги;

- обустройство пешеходных переходов искусственным освещением, а также светофорных объектов с таблом обратного отсчета времени;

- поэтапный перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемые;

- размещение информации по вопросам безопасности дорожного движения на билбордах вдоль автомобильных дорог;

- усиление агитационно-информационной работы, направленной на профилактику детского травматизма.