Прирост новых случаев случаев коронавируса в Казахстане остался на прежнем уровне

В Алматы подтверждено 673 новых случая, а в столице – 601. Города остаются лидерами прироста.

В Алматинской области подтверждено тестами 232 новых случаев, в Карагандинской области – 201, в Актюбинской области – 120, в Шымкенте - 119, в Атырауской области – 117, в Западно-Казахстанской области – 112, в Восточно-Казахстанской области – 106, в Акмолинской области – 90, в Кызылординской области – 75, в Павлодарской области – 43, в Северо-Казахстанской области – 42, в Жамбылской области – 40, в Мангистауской области – 35, в Костанайской области - 28 и в Туркестанской областях – 22,.

Всего в стране подтверждено 281 351 случай заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,6 тыс. таких случаев.