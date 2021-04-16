За день зарегистрировано 2 656 заболевших
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Прирост новых случаев случаев коронавируса в Казахстане остался на прежнем уровне
фото Данияра Мусирова

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 656 новый случайзаражения коронавирусной инфекцией.

В Алматы подтверждено 673 новых случая, а в столице – 601. Города остаются лидерами прироста.

В Алматинской области подтверждено тестами 232 новых случаев, в Карагандинской области – 201, в Актюбинской области – 120, в Шымкенте - 119, в Атырауской области – 117, в Западно-Казахстанской области – 112, в Восточно-Казахстанской области – 106, в Акмолинской области – 90, в Кызылординской области – 75, в Павлодарской области – 43, в Северо-Казахстанской области – 42, в Жамбылской области – 40, в Мангистауской области – 35, в Костанайской области - 28 и в Туркестанской областях – 22,.

Всего в стране подтверждено 281 351 случай заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,6 тыс. таких случаев.

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