В первом квартале в Казахстане произведено почти 20 тыс. автомобилей

Их стоимость превышает 140 млрд. тенге
В Казахстане за январь-март 2021 года произведено почти 20 тысяч единиц автомобильной техники общей стоимостью свыше 140,4 млрд тенге, сообщила в пятницу Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).
Еще по теме:
- Мажилис одобрил поправки в соглашение со странами СНГ по борьбе с угонами автотранспорта
- Казахстанским водителям не нужно будет носить с собой права и техпаспорт
- Два спецЦОНа будут работать в Алматы в выходные для регистрации автомобилей из Армении
- Двойное налогообложение для владельцев автомобилей из Армении намерен исключить Казахстан
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые