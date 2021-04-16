Их стоимость превышает 140 млрд. тенге
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В первом квартале в Казахстане произведено почти 20 тыс. автомобилей

В Казахстане за январь-март 2021 года произведено почти 20 тысяч единиц автомобильной техники общей стоимостью свыше 140,4 млрд тенге, сообщила в пятницу Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

По ее данным, в первом квартале было выпущено 17 602 легковых автомобилей, 1 641 единиц грузового транспорта, 349 автобусов, 200 прицепов и полуприцепов и 56 единиц прочей специализированной техники.

В пятерку лидеров по выпуску и экспорту автомобилей в первом квартале вошли Chevrolet (10 153), Hyundai (5 508), JAC (1 642), GAZ (893) и Kia (829).

По информации АКАБ, экспорт автомобилей, произведенных в Казахстане, вырос в первом квартале на 84% - до 1 968 единиц.

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