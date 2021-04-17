Алматинская область, Алматы и Шымкент лидируют по темпам вакцинации

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 644,6 тыс. человек – 3,4% населения страны, оба компонента вакцины получили 116,8 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 68 тысяч человек. Больше всего за четверг вакцинировано людей в Алматинской области – более 11,4 тысяч, в Алматы и Шымкенте – по 9,5 тыс., Карагандинской области – 7,2 тыс., Восточно-Казахстанской области – 6,1 тыс. столице – 5,8 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 126,2 тыс. человек (6,4% населения).

Далее следуют Алматинская область – 83,6 тыс. (4%), Шымкент – 55 тыс. (5,1%), столица – 54,3 тыс. (4,6%), Карагандинская область – 42,8 тыс. (3,1%), Туркестанская область – 42,3 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 34,1 тыс. (2,5%), Жамбылская область – 28,6 тыс. (2,5%), Актюбинская область – 25,1 тыс. (2,8%), Павлодарская область – 23,6 тыс. (3,1%), Западно-Казахстанская область – 23,3 тыс. (3,5%), Костанайская область – 21,4 тыс. (2,5%), Северо-Казахстанская область - 20,8 тыс. (3,8%), Акмолинская область – 19,9 тыс. человек (2,7%), Кызылординская область – 18,4 тыс. (2,3%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 13,4 тыс. (2%) и Мангистауской области - 11,9 тыс. (1,7%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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