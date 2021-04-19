Почти 700 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 696,9 тыс. человек – 3,7% населения страны, оба компонента вакцины получили 118,8 тыс. человек – 0,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 17 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматинской области – более 3,1 тысяч, в Алматы и Шымкенте – по 3 тысячи.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 134,6 тыс. человек (6,8% населения).

Далее следуют Алматинская область – 93,3 тыс. (4,5%), Шымкент – 62,7 тыс. (5,8%), столица – 58,6 тыс. (4,9%), Карагандинская область – 49,3 тыс. (3,6%), Туркестанская область – 42,6 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 39,2 тыс. (2,9%), Жамбылская область – 30 тыс. (2,6%), Актюбинская область – 26,2 тыс. (2,9%), Павлодарская область – 24,3 тыс. (3,2%), Западно-Казахстанская область – 23,4 тыс. (3,5%), Костанайская область – 22,4 тыс. (2,6%), Акмолинская область – 21,1 тыс. человек (2,9%), Северо-Казахстанская область - 20,8 тыс. (3,8%), Кызылординская область – 19,7 тыс. (2,5%).

Меньше всего вакцинированных в Атырауской области – 14,7 тыс. (2,2%) и Мангистауской области - 12,8 тыс. (1,8%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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