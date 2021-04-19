Крупный пожар тушат в Павлодарской области

Крупный пожар локализован в Павлодарской области. Он начался накануне днем и к ночи распространился на площади в 1,2 тыс. гектаров, сообщает КазТАГ.

«На 8.30 дали локализацию, произвели облет территории. Примерно общая площадь пожара 1,2 тыс. га, из которых гослесфонда – около 300, лесопокрытые 30 га. Местами был верховой пожар около 1,5 га», - цитирует агентство руководителя Павлодарской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева.

По информации начальника ДЧС Павлодарской области Ернура Утегенова, всего в тушении пожара было задействовано 206 человек, а также 50 единиц техники.

«С начала возникновения пожара и до утра силы и средства наращивались. Большому распространению огня помогли порывы ветра местами до 25 метров в секунду. Удалось не допустить направление пожара в села Садыкаши и Сугур. Огонь остановили в 10-15 км от этих населенных пунктах», - уточнил Утегенов.

Жертв и пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считают неосторожное обращение населения с огнем.