Снижение интереса к сырью обернется существенным снижением его стоимости, прогнозируют аналитики
Выполнение Парижского соглашения приведет к кардинальному падению спроса на нефть − Wood Mackenzie
Фото Тамары Вааль

Согласно прогнозу аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie, если мир начнет сокращать выбросы углекислого газа в соответствии с главным положением Парижского соглашения о сдерживании роста температуры на планете на 2°C, это будет иметь катастрофические последствия для мирового нефтяного сектора, пишет издание VTimes.

Стремительный переход на электромобили и сильное ускорение переработки пластика подорвут спрос на нефть. Согласно сценарию реализации Парижского соглашения, подготовленному Wood Mackenzie, спрос на сырую нефть никогда не вернется на допандемический уровень и начнет стремительно падать уже после 2023 года. В результате к 2050 году среднесуточное потребление в мире будет составлять всего 35 млн. баррелей — чуть больше трети от достигнутого в 2019 году пика (100 млн. баррелей).

Сокращение спроса приведет к «необратимому падению» цен на нефть. Потребление будет снижаться быстрее, чем ОПЕК сможет ограничивать производство, и после 2030 года компаниям больше не нужно будет искать и открывать новые месторождения. В следующем десятилетии цены, скорее всего, будут держаться около уровня $40 за баррель и упадут ниже $20 за баррель к 2040-м годам.

Прогноз Wood Mackenzie сильно контрастирует с достаточно оптимистичными ожиданиями, которые сформировались на рынке через год после хаоса и обвала котировок, вызванных наступлением пандемии коронавируса и первоначальным отказом ОПЕК и России продлять соглашение об ограничении нефтедобычи. Многие индикаторы сейчас указывают на устойчивое восстановление мирового спроса на нефть — по крайней мере в краткосрочной перспективе.

С ноября, когда было объявлено о появлении вакцин против коронавируса, цена нефти Brent выросла почти на 80% благодаря смягчению карантинных мер, повышению активности в мировом производственном секторе и ожиданию возвращения к более или менее нормальной жизни благодаря вакцинации.

Международное энергетическое агентство на прошлой неделе повысило прогноз среднесуточного спроса на нефть в текущем году на 230 тыс. баррелей, объяснив это «гораздо более сильными» фундаментальными факторами. Теперь оно ожидает, что потребление вырастет в 2021 году на 5,8 млн. до 96,7 млн. баррелей. Свой прогноз повысила и ОПЕК — на 190 тыс. баррелей. По оценке организации, спрос увеличится на 6 млн. до 96,5 млн. баррелей в сутки.

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