Алексей Навальный переведён из колонии в подведомственную больницу

Российский оппозиционер Алексей Навальный, держащий голодовку в колонии ИК-2 во Владимирской области, переведен в стационар областной больницы для осужденных, пишет издание The Bell.

Из сообщения следует, что решение о переводе приняла комиссия врачей областного ФСИН. Стационар располагается на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, «которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», — говорится в сообщении областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

«Состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — пишет УФСИН.

Однако по оценке лечащих врачей состояние оппозиционера близко к критическому, ему грозит остановка сердца как следствие нарушения калиевого обмена. По заявлению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, смерть Навального — дело нескольких дней.

Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу «Ив Роше» восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. С конца марта политик держит голодовку: он объявил её в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.