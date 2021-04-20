Оно также предполагает амнистию по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года
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Власти и оппозиция Грузии подписали соглашение по выходу из политического кризиса
Фото представительства ЕС в Грузии

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что правящая и оппозиционные партии Грузии подписали предложенное Брюсселем соглашение о выходе из политического кризиса, пишет «Коммерсантъ».

«Соглашение в Грузии. Поздравляем политических лидеров с подписанием сделки по выходу из нынешнего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и даете восторжествовать демократии», - написал Мишель в Twitter.

Ранее Мишель предложил провести в 2022 году досрочные парламентские выборы в случае, если осенью на выборах в местные органы власти правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» наберет менее 43% голосов. Предложенный документ по выходу из политического кризиса в Грузии помимо примирения сторон предполагает амнистию для всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Как сообщает ТАСС, под документом свои подписи поставили представители правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», оппозиционных партий «Стратегия Агмашенебели», «Лело для Грузии», «Гирчи», «Граждане» и Республиканской партии, а также депутаты Давид Бакрадзе и Зураб Джапаридзе. От подписи воздержались партия «Европейская Грузия – движение за свободу» и Лейбористская партия Грузии.

Политический кризис в Грузии длится полгода. В ноябре оппозиция отказалась признавать итоги осенних парламентских выборов.

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