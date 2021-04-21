Посол США в Казахстане оптимистично оценивает будущее отношений двух стран

В среду посол США в Казахстане Уильям Мозер рассказал о настоящем и будущем сотрудничества двух стран, отмечая различные вехи в их дипломатических отношениях за последние 30 лет. Сегодня, согласно Мозеру, Америку и Казахстан связывает множество инвестиционных проектов, в особенности энергетических и сельскохозяйственных; переговоры по Сирии и выводу войск из Афганистана; а также озабоченность вопросами вакцинации и условиями жизни близ Семипалатинского ядерного полигона.

Перед тем как детально описать двустороннее сотрудничество Казахстана и США, Мозер подчеркнул, что прошедшие 30 лет положительно повлияли на отношения двух стран: «Наши связи сейчас крепче, чем когда-либо». США были одной из первых стран, которая признала суверенитет и территориальную целостность Казахстана. С этой целью в 1991 году страну посещал бывший госсекретарь Джеймс Бейкер, с которым встречался Нурсултан Назарбаев. Спустя 30 лет, по словам Мозера, Америка не изменила своей позиции.

Встреча Нурсултана Назарбаева с Джеймсом Бейкером в декабре 1991 года в Алматы. Фото МИА "Россия сегодня"

Раскрывая экономические аспекты сотрудничества Мозер упомянул, что большую часть инвестиций американская сторона направила в нефтяной сектор Казахстана. «Я не знаю точно, я думаю, что эта сумма превышает $30- 35 млрд», − пояснил он. За последние 5 лет в страну было инвестировано $1,4 млрд: «В будущем мы тоже будем вкладываться в Казахстан. И когда мы думаем о будущем, мы думаем о сельском хозяйстве. Я полагаю, что будут инвестиции и в IT-сектор. В то же время мы надеемся, что Казахстан будет создавать хороший деловой климат для американского бизнеса и иностранных инвесторов».

На вопрос о том, собираются ли США поддерживать экспортеров нефти во время перехода глобальной энергетической системы к новым способам генерации, посол ответил, что страна уже занимается этим. В конце февраля агентство международного развития USAID совместно с министерством энергетики Казахстана запустили новую пятилетнюю программу с бюджетом в $39 млн. «USAID Энергетика Центральной Азии». Вместе с ней в Казахстане действует еще несколько программ. По словам Мозера, основной акцент в них делается на солнечной энергетике, хотя в стране есть большой потенциал и для ветряной. Однако все нынешние и будущие проекты, отметил посол, должны соответствовать рыночным нормам.

Наряду с возобновляемой энергетикой США видят перспективы в развитии сельского хозяйства Казахстана. В связи с этим особенно важен вопрос импорта необходимых технологий, в том числе и вопрос утилизационного сбора, активным решением которого стороны продолжат заниматься. «Аграрный сектор обладает огромным потенциалом для диверсификации экономики Казахстана. Пришло время разрушить препятствия на пути к росту отрасли, а не восстанавливать их», − подчеркнул Мозер. Кроме сельского хозяйства американский бизнес может помочь стране в развитии туристического сектора, в том числе проекта в Туркестане.

Для усиления дальнейшего сотрудничества США продолжат работу по открытию прямого рейса из столицы Казахстана в Нью-Йорк. Из-за пандемии она замедлилась, но ускорится со снятием жестких карантинных ограничений. «Мы хотим продемонстрировать, что в Казахстане есть определенные стандарты, чтобы запустить прямые рейсы между столицей страны и Нью-Йорком. Под этим я подразумеваю хороший визовый режим и стандарты безопасности. Чтобы их продемонстрировать, нужно пройти экспертизу чиновников из Вашингтона», − пояснил Мозер. К этому он добавил, что несмотря на высокую заинтересованность, Америка пока не готова ввести безвизовый режим для граждан Казахстана. Но может увеличить количество окон для выдачи виз, в случае повышения спроса на них.

Переходя к вопросам международной политики, Мозер заявил, что в решении Сирийского конфликта, переговоры по которому неоднократно проводил Казахстан, США остаются привержены Женевскому процессу под эгидой ООН. Участвовать в других переговорах Америка пока не планирует. США и Казахстан также связывает новая фаза переговоров о выводе войск из Афганистана: «Наши переговоры о будущем Афганистана только начинаются. Госсекретарь США Энтони Блинкен будет встречаться с другими министрами Центральной Азии в эту пятницу, чтобы обсудить этот вопрос. Мы хотим оказать особую помощь странам центральной Азии и продемонстрировать, что возможностей для возникновения терроризма в регионе нет».

В контексте международных отношений важным остается и вопрос санкций против России. Мозер подчеркнул, что США не могут игнорировать вторжение в своих выборы и информационные системы. Но меры против России, говорит он, не должны затрагивать Казахстан. «В Казахстане мы будем работать над тем, чтобы страна могла избежать обязательных последствий этих санкций. Мы не хотим, чтобы эти санкции оказали какой-либо эффект на страну».

Представляя взгляд США на внутреннюю политику Казахстана, то Америка стремится поддерживать согласие внутри страны: «Мы всегда обсуждаем, что мы делаем в этой стране. И когда мы работаем с НПО в Казахстане, то делаем это для того, чтобы достичь определенных целей, к которым стремится само государство. Мы работаем с НПО для того, чтобы бороться с торговлей людьми. И эту работу Казахстан отчетливо поддерживает. Думаю, что это ошибка – считать, что мы делаем что-то вне рамок наших хороших дипломатических отношений».

Кроме того, США продолжают сотрудничество с Казахстаном по военным вопросам – оно ведется более 20 лет. На ежегодной основе страны проводят учения под названием «Степной Орел». Вместе с военной подготовкой американские эксперты изучают то, насколько старые боеприпасы, оставшиеся со времен СССР, представляют угрозу для страны. Американская сторона предлагает утилизировать их или найти какой-то другой способ гарантировать, что они не представляют угрозу для казахстанцев.

Что касается социальных вопросов, то США намерены объединить усилия с Казахстаном, чтобы изучить условия жизни людей близ Семипалатинского ядерного полигона. Мозер надеется, что вместе с государством и гражданским обществом американским исследователям удастся найти решение, как можно улучшить и обезопасить этот регион.

Немаловажным остается и вопрос вакцинации от коронавируса, но в первую очередь США нацелены обеспечить вакциной собственных граждан. Тем не менее, в этом году Америка направила в проект COVAX, в рамках которого развивающиеся страны могут закупать медпрепраты на льготной основе. В 2021 году объем финансирования COVAX со стороны США составил $2 млрд, аналогичную сумму страна намерена выделить и в 2022 году. «Это значительно больше, чем пожертвования от всех других стран. И мы надеемся, что эти деньги будут использованы, чтобы расширить вакцинацию по всему миру», − заметил Мозер. Он предполагает, что американская вакцина, безотносительно программы COVAX, может появиться в Казахстане раньше 2022 года. Но в этом вопросе остается множество коммерческих и технических нюансов, из-за чего сроки могут быть увеличены.