Более 35 тыс. человек вакцинировано от коронавируса в Казахстане за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 858,6 тыс. человек – 4,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 143,2 тыс. человек – 0,8% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано более 35 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 8,3 тыс., Карагандинской области – 7,2 тыс., столице – 6,2 тыс., Алматинской области - 5,3 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 170,9 тыс. человек (8,6% населения).

Далее следуют Алматинская область – 117,1 тыс. (5,6%), столица – 84,4 тыс. (7%), Карагандинская область – 83,3 тыс. (6,1%), Шымкент – 76, тыс. (7%), Туркестанская область – 43,3 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 42,2 тыс. (3,1%), Жамбылская область – 32,4 тыс. (2,8%), Актюбинская область – 31,9 тыс. (3,7%), Павлодарская область – 26,7 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 24,9 тыс. (3,6%), Акмолинская область – 24,4 тыс. человек (3,4%), Костанайская область – 24 тыс. (2,8%), Северо-Казахстанская область – 21,8 тыс. (4%), Кызылординская область – 21,1 тыс. (2,6%), Мангистауской области – 18,3 тыс. (2,5%) и Атырауской области – 15,2 тыс. (2,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.