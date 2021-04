Фильм «Земля кочевников» получил премию «Оскар-2021»

В номинации «Лучший фильм» также были представлены картины «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, «Отец» (The Father, 2020) Флориана Зеллера, «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, «Манк» (Mank, 2020) Дэвида Финчера, «Минари» (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна, «Звук металла» (Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера и «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга.

Хлоя Чжао стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру и второй женщиной-обладательницей «Оскара» как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году награду за фильм «Повелитель бури».

«Земля кочевников» - это история овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль.

За лучшую мужскую роль «Оскара» получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме «Отец».

За лучшую мужскую роль второго плана награду получил Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия»). «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Юн Ё-джон («Минари»).

Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга, лучшим короткометражным фильмом – «Два далеких незнакомца», лучшим короткометражным анимационным фильмом – «Если что-то случится, я люблю вас», лучшим анимационным фильмом – «Душа», лучшим короткометражным документальным фильмом –«Колетт», а лучшим документальным фильмом – «Мой учитель-осьминог».

«Оскара» за лучший оригинальный сценарий получил Эмералд Феннел («Девушка, подающая надежды»), за лучший адаптированный сценарий – французскийо писатель и драматург Флориан Зеллер за картину «Отец».