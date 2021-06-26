В Алматы выявлено уже 45 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса

В Алматы с 20 июня выявлено 45 случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта», сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города. Эпидемиологическая обстановка в городе осложняется из-за циркуляции мутированных штаммов COVID-19.

«По городу Алматы за последние 5 суток отмечается рост количества случаев со 110 до 217 за сутки. Из 133 доставленных с 20 июня на исследование проб по 125 получена расшифровка. Так, в 77 пробах (62%) – "британский" штамм, в 45 (36%) – "индийский" штамм, причем в 44 случаях установлен за последние трое суток, в 2 – "южноафриканский", в 1 – "нью-йоркский"», - говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что основная причина подъема заболеваемости COVID-19 обусловлена продолжением циркуляции мутированных штаммов и появлением нового, более агрессивного штамма «Дельта» с высокой степенью заразности и свойством быстрого распространения инфекции.

«В этой связи вновь напоминаем горожанам о необходимости строгого соблюдения масочного режима, социальной дистанции, воздержаться от посещения мест массового скопления населения и массовых мероприятий, а также пройти вакцинацию против COVID-19», - указывается в сообщении.