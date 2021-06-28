Казахстан и Беларусь подписали соглашение о поставках нефти

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев и первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурянов подписали соглашение в области поставок казахстанских нефти и нефтепродуктов в Беларусь, сообщила пресс-служба Минэнергетики Казахстана.

«Соглашением определены условия поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Сотрудничество Сторон основывается на защите взаимных интересов. После подписания соглашения, Стороны приступят к обсуждению потенциальных объемов поставок казахстанских нефти и нефтепродуктов в Беларусь с учетом экономических интересов Республики Казахстан», - указывается в сообщении.

ГосСМИ Беларуси в понедельник интерпретировали соглашение как твердую договоренность о поставках нефти из Казахстана в Беларуси в ближайшее время. Республика остро нуждается в поставках нефти в следующие два месяца, когда она останется без российской нефти.

Между тем для вступления в силу подобных соглашений, в соответствии с казахстанским законодательством, они должны быть ратифицированы парламентом. Он на этой неделе уйдет на двухмесячные каникулы и при самом оптимистичном для Беларуси сценарии сможет рассмотреть вопрос о ратификации соглашения только осенью.