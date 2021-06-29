Темпы вакцинации от коронавируса в Казахстане остаются высокими

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 246 тыс. человек – 16,7% населения страны, оба компонента вакцины получили 1 954 тыс. человек – 10,1% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 81 тысячи человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 10,7 тыс., Восточно-Казахстанской области – 7,3 тыс., Карагандинской области – 7,2 тыс., столице – 7 тыс. и Алматинской области – 6,8 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 444,3 тыс. человек (22% населения). Далее следуют Туркестанская область – 348,7 тыс. (17,1%), Алматинская область – 333,1 тыс. (15,6%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 254 тыс. (22,7%), Восточно-Казахстанская область – 246,9 тыс. (17,6%), Карагандинская область – 232 тыс. (16,7%), столица – 217,6 тыс. (17,7%), Жамбылская область – 175,6 тыс. (15,1%), Кызылординская область – 148,2 тыс. (17,6%), Костанайская область – 129,6 тыс. (14,7%), Актюбинская область – 124,3 тыс. (14%), Павлодарская область – 123,3 тыс. (16,2%), Акмолинская область – 120,1 тыс. человек (15,9%), Северо-Казахстанская область – 116,7 тыс. (21,1%), Западно-Казахстанская область – 92,9 тыс. (13,7%), Атырауская область – 81,7 тыс. (12%) и Мангистауская область – 57,8 тыс. (7,9%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.