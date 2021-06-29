Дактилоскопическая регистрация перенесена в Казахстане на 2023 год

Напомним, что документами предусматривается законодательное повышение статуса участкового инспектора, вводится должность «помощник участкового инспектора», предусмотрен перенос срока введения в действие дактилоскопической регистрации с 1 января 2023 года. В связи с созданием МЧС от МВД передаются функций в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской обороны, пожарной безопасности. При этом органы гражданской защиты наделяются полномочиями по расследованию уголовных дел о пожарах, а противопожарная служба получает статус правоохранительного органа.

Целями закона «О государственной фельдъегерской службы» являются утверждение правового статуса фельдъегерской службы, формирование порядка данной фельдъегерской связи между странами СНГ, утверждение специальных гарантий для работающих в данной сфере сотрудников и членов их семей. Для этого предусмотрено 16 млн 842 тыс. тенге на три года, одобренные республиканской бюджетной комиссией. Данные средства планируется направить на выплату пособия при продвижении по службе и за перевозку личного имущества, на доплаты к зарплате сотрудников, которые выполняют свои обязанности воздушным транспортом, на премиальные в размере двух окладов при увольнении награжденных госнаградами сотрудников. Кроме того, при изменении места работы детям сотрудникам этой службы предоставят без очереди места в дошкольных учреждениях.