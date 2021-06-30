Очередная сессия официально закрыта
Парламент Казахстана завершил очередную сессию
ФОТО PARLAM.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Парламент Казахстана первой сессии седьмого созыва официально завершил свою работу. По традиции, спикер мажилиса Нурлан Нигматулин подвел итоги и поставил задачи на новую сессию.

«В ходе прошедшей сессии было проведено 3 совместных заседания палат парламента, 23 пленарных заседании мажилиса и 21 пленарное заседание сената. На начало сессии на рассмотрении обеих палат парламента находилось 104 законопроекта. На сегодняшний день из них принято 63 законопроекта, а 58 подписаны президентом и вступили в силу», - рассказал в среду в ходе совместного заседания палат парламента Нигматулин.

Кроме того, несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, состоялись 3 правительственных часа, 1 парламентское слушание, 35 круглых столов и 8 выездных заседаний комитетов. За период работы первой сессии депутаты мажилиса направили 233 депутатских запроса, депутаты сената – 45.

В предстоящей сессии депутаты совместно с правительством будут работать по укреплению национальной экономики и предпринимательства, социальной поддержки граждан, а также по дальнейшему укреплению независимости и демократии. В частности, в новой сессии будет принят проект закона о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, в котором утвердит средства, необходимые для усиления социально-экономического положения страны, преодоления последствий пандемии, реализации важных инициатив в развитии страны. Также ожидается рассмотрение законов по государственной молодежной политике, общественного контроля, о промышленной политике, о растительном мире, о Семипалатинской зоне ядерных безопасности, об органах военной полиции и др.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы ужесточают карантин
Новости
Новый учебный год в Казахстане начнется в традиционном режиме
Новости
В Алматы выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
США поддерживают протестующих в Алматы, требующих освободить родных из лагерей в Синьцзяне
Новости
В Алматы быстро растет число зараженных штаммом коронавируса «Дельта»
Новости
В Алматы выявлено уже 45 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса