Парламент Казахстана завершил очередную сессию

«В ходе прошедшей сессии было проведено 3 совместных заседания палат парламента, 23 пленарных заседании мажилиса и 21 пленарное заседание сената. На начало сессии на рассмотрении обеих палат парламента находилось 104 законопроекта. На сегодняшний день из них принято 63 законопроекта, а 58 подписаны президентом и вступили в силу», - рассказал в среду в ходе совместного заседания палат парламента Нигматулин.

Кроме того, несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, состоялись 3 правительственных часа, 1 парламентское слушание, 35 круглых столов и 8 выездных заседаний комитетов. За период работы первой сессии депутаты мажилиса направили 233 депутатских запроса, депутаты сената – 45.

В предстоящей сессии депутаты совместно с правительством будут работать по укреплению национальной экономики и предпринимательства, социальной поддержки граждан, а также по дальнейшему укреплению независимости и демократии. В частности, в новой сессии будет принят проект закона о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, в котором утвердит средства, необходимые для усиления социально-экономического положения страны, преодоления последствий пандемии, реализации важных инициатив в развитии страны. Также ожидается рассмотрение законов по государственной молодежной политике, общественного контроля, о промышленной политике, о растительном мире, о Семипалатинской зоне ядерных безопасности, об органах военной полиции и др.