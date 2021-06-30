Токаев подписал поправки в законодательство, которыми продлен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Законом продлевается мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения для граждан Казахстана до 31 декабря 2026 года. Также законом вводится запрет на предоставление сельхозземель в субаренду, усиливается государственный контроль за использованием и охраной земель путем возврата соответствующих функций от местных исполнительных органов комитету по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства. Кроме того, устанавливаются предельные размеры земельных участков, выставляемых на конкурс, и определяются границы пастбищных угодий, предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных частного подворья.

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