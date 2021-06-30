Токаев подписал закон
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В Казахстане расширили самостоятельность и ответственность сельских акимов
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти».

Законом расширяется доходная база городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, предусматривается упрощение бюджетных процедур, совершенствование требований к административно-территориальным единицам, а также расширяется самостоятельность и усиливается ответственности местных представительных и исполнительных органов. В частности, в целях увеличения доходных источников бюджета акиматам передадут дополнительно четыре вида налогов и платежей.

Кроме того, в Бюджетный кодекс вводится уточняющая норма, не допускающая изменения объемов трансфертов общего характера между бюджетами района и сельского округа в течение финансового года. В результате у акимов сельских округов будет заинтересованность увеличивать налогооблагаемую базу без опасения уменьшения субвенций или увеличения изъятий.

Еще одна поправка определяет порядок изменения категории административно-территориальных единиц. Так, изменение статуса города будет осуществляться в случае несоответствия в течение пяти лет, а сел – в течение трех лет требованиям, установленным настоящим законом. Местные исполнительные и представительные органы в течении данного периода должны принять меры для экономического развития населенных пунктов с учетом его дальнейшей перспективы.

Законом упраздняется упразднить должность председателя сессии маслихата, его полномочия передаются секретарю маслихата. Также внедряются по две должности председателей постоянных комиссии маслихатов в каждой области и городах республиканского значения. А председателями постоянных комиссий, работающими на постоянной основе, будут избирать представителей из разных политических партий.

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