Аномальная жара сохранится в Казахстане в выходные

«На севере, северо-западе, западе и в центре республики температура воздуха ночью ожидается +15+23℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35+40℃, на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +12+20℃ до +17+25°С, днем от +27+35℃ до +30+38°С, а на юго-западе, юге Казахстана ночная температура +20+28°С, дневная +35+45°С», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами пройдут на севере, северо-западе и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов.