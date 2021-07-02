На юге республики ожидается до +45°С
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Аномальная жара сохранится в Казахстане в выходные
фото Жанары Каримовой

Аномальная жара сохранится в Казахстане 3-5 июля, сообщает «Казгидромет».

«На севере, северо-западе, западе и в центре республики температура воздуха ночью ожидается +15+23℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +35+40℃, на востоке страны прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +12+20℃ до +17+25°С, днем от +27+35℃ до +30+38°С, а на юго-западе, юге Казахстана ночная температура +20+28°С, дневная +35+45°С», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами пройдут на севере, северо-западе и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

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