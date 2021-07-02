Бекшин прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в Алматы в середине августа

Пик заболеваемости коронавирусом в Алматы прогнозируется в середине августа, сообщил на брифинге главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. Спад заболеваемости ожидается к началу сентября.

«​Мы думаем, что пик заболеваемости в начале – середине августа будет. Поэтому снижение заболеваемости наступит к началу сентября», - сказал Бекшин.

Он также сообщил, что проведение митингов в городе переносится до стабилизации эпидемиологической обстановки.

«Митинги переносятся до стабилизации обстановки в городе. Многолюдные сборища. Сейчас не время. Заболеваемость растет, чтобы стабилизировать ситуацию, мы, в первую очередь, уделяем внимание вакцинации. Чтобы сдержать нагрузку на нашу лечебную инфраструктуру, вводятся ограничительные мероприятия. Чтобы вы успели вакцинироваться и не допустить массового заражения», - сказал санврач города.