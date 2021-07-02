Жасарал Куанышалин получил перелом пальца во время задержания

В Алматы оппозиционер Жасарал Куанышалин в ходе задержания получил перелом основания большого пальца. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Куанышалин был задержан 1 июля, этот момент был показан в эфире издания The Qazaq Times. На видео также видно, что Куанышалина задерживают мужчины в гражданском и с силой помещают его в машину без опознавательных знаков.

«В итоге семичасовой "эпопеи" сначала в Медеуском РОВД (с 15:30 до 18:30), затем в БСМП (1,5 часа под капельницей после гипертонического криза – давление 220, затем три раза - рентген перелома основания большого пальца правой руки и дважды его гипсование) полицейские в 11-м часу ночи привезли домой», — написал Куанышалин, добавив, что его рабочая правая рука сейчас в гипсе.

Жасарал Куанышалин — оппозиционный политик, в 1994-1995 годах — депутат Верховного Совета Республики Казахстан. В 2006 году был осужден на два года тюрьмы по обвинению в посягательстве на честь и достоинство президента Казахстана, на тот момент – Нурсултана Назарбаева, был освобожден от отбывания срока по амнистии.

В Алматы и других городах Казахстана активисты подвергаются административным арестам и задержаниям в преддверии анонсированных на 6 июля протестов разных политических сил.