Активистов задерживает и отправляют под адмарест перед протестами 6 июля

1 июля в Шымкенте были с силой задержаны активисты, больше недели назад объявившие голодовку у здания городского акимата, а также их сторонники, сообщает «Радио Азаттык». Протестующие требовали освободить политических заключенных, прекратить преследования за политические взгляды, выполнить резолюции Европарламента, отменить решения столичного суда о признании незарегистрированных движений «Демократический выбор Казахстана» и «Көше партиясы» «экстремистскими организациями». Продолжать акцию 1 июля в Шымкенте собирались трое активистов — Ерлан Файзуллаев, Нуржан Абилдаев и Ермек Конышбаев. Поддержать их прибыли около десятка сторонников. По данным «Азаттыка», сотрудники в штатском задержали около 15 человек, их повезли в управление полиции Каратауского района.

Накануне в Алматы активистов Марата Айтбаева и Хуаныша Досжана приговорили к 16 суткам административного ареста за «Повторное нарушение закона о мирных собраниях», сообщается на странице ActivistsNotExtremists в Facebook.

Также сообщается, что 30 июня в Уральске к административному аресту на 10 суток суд приговорил активистку Маруа Ескендирову. В этот же день в столице была задержана активистка Гульжанат Темирхан.

Ранее как минимум пять активистов в столице были отправлены под арест, сообщало «Радио Азаттык». 29 июня столичный специализированный межрайонный административный суд постановил поместить под арест гражданских активистов Нурлана Алтынбаева и Айдара Сыздыкова по обвинению в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний. 28 июня были арестованы активисты Кайыргельды Нургалиев и Марат Мусабаев – на 15 и 20 суток. 29 июня столичный суд арестовал на 15 суток активистку Айжан Абенову. Они были названы судом виновными по части 6 статьи 488 («участие в публичном мероприятии, проводимом в нарушение порядка проведения мирных собраний»).

6 июля – день столицы Казахстана и день рождения первого президента страны Нурсултана Назарбаева. На этот день свои акции протеста запланировали Демократическая партия, находящаяся в процессе создания, и движение «ДВК», признанное Есильским судом столицы экстремистским.