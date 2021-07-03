Непривитых работников бизнеса штрафовать не будут – Минздрав

Непривитых работников малого, среднего и крупного бизнеса штрафовать не будут, но штрафы будут накладываться на самих предпринимателей. Об этом Sputnik Казахстан сообщил официальный представитель комитета санэпиднадзора Минздрава Ержан Байтанаев.

Напомним, что в Казахстане работников сферы услуг, а также сотрудников крупных коллективов численностью более 20 человек обязали получить первый компонент вакцины до 15 июля, а второй компонент – до 15 августа. Непривитые сотрудники либо должны сдавать ПЦР-тест раз в неделю, либо не будут допущены к работе.

Сообщается, что непривитых работников малых, средних и крупных предприятий штрафовать не будут, а что касается предпринимателей, которые допустили непривитых сотрудников на рабочие места, то им будут выписывать штрафы по ст. 462 п. 3 КоАП РК. Согласно этой статье, за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 Кодекса, штраф для физических лиц составляет 5 МРП, для должностных лиц – 15 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 500 МРП.

Что касается индивидуальных предпринимателей, которые работают на себя и не имеют сотрудников, то в Минздраве решили их штрафовать как физическое лицо.

«После 15 июля начнутся выборочные проверки по первому компоненту вакцины, а после 15 августа начнутся массовые проверки на предмет полной вакцинации двумя компонентами», - сообщил Байтанаев.

Для этого задействуют мониторинговые группы от акиматов.