В столице и Туркестане открыли памятники Назарбаеву

В столице и Туркестане в субботу открыли новые памятники первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Это сделано накануне его 81-го дня рождения.

В церемонии открытия памятника в столице участвовал Касым-Жомарт Токаев, ставший преемником Назарбаева на посту президента. В своей речи он акцентировал внимание на личности своего предшественника и масштабе преобразований, которые тот провел в стране.

"Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей Независимости", - цитирует Токаева его официальный сайт.

Памятник расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.

В Туркестане памятник открыли у здания областного акимата. Открытие провел аким региона Умирзак Шукеев.

В конце мая, когда фото будущего памятника Назарбаеву в Туркестане появилось в соцсетях, его пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что первый президент не одобрил идею его установки. Однако именно этот монумент сегодня был открыт в Туркестане.

Нурсултан Назарбаев, ушедший с поста президента, но сохравший статус лидера нации и председателя Совета безопасности, дающие ему широкие полномочия, неоднократно высказывался против установки ему памятников и переименования в его честь улиц. Однако еще до его ухода с поста президента в стране именем Назарбаева были названы университет, школы и парки. После отставки в честь Назарбаева переименовали столицу и аэропорт в ней, а во всех городах - главные проспекты.

В столице открывшийся памятник Назарбаеву второй, до этого монумент был открыт на территории военной академии.

6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнится 81 год. Его день рождения является в стране нерабочим, поскольку в Казахстане празднуется день столицы. Решении о ее передислокации из Алматы было принято 6 июля 1994 года - депутаты тогдашнего парламента - Верховного совета - решили тогда утвердить перенос именно в этот день и таким образом поздравить Назарбаева с днем рождения.