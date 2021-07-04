В ней уже девять регионов
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Павлодарская область вошла в «красную зону» по темпам распространения коронавируса
Фото Данияра Мусирова

Павлодарская область стала девятым регионом Казахстана, вошедшим в «красную зону» по темпам распространения коронавируса. Ситуация с заражениями ухудшается по всей стране на фоне распространения «дельта»-штамма, который отличается высокой заразностью.

Помимо Павлодарской области, в «красной зоне» находятся также столица, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

Три региона остаются в «желтой зоне» - Актюбинская, Костанайская и Кызылординская области. Остальные регионы – в «зеленой зоне».

Разделение на три цветовые зоны было введено Минздравом в конце 2020 года. Оно позволяет оценить темпы распространения коронавируса в регионе и ввести, либо ослабить карантинные ограничения.

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