Кыргызстан потребовал от Турции вернуть похищенного Инанды

В МИД отметили, что действия турецкой стороны грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, добавив, что посла вызвали по поручению президента Садыра Жапарова.

«Кыргызская сторона призвала турецкую сторону вернуть Орхана Инанды в Кыргызстан и принять все необходимые меры с целью обеспечения должного с ним обращения и недопущения применения к нему насильственных и унижающих достоинство действий в соответствии с нормами международного права», — цитирует «Кабар» внешнеполитическое ведомство.

Также в МИД отметили, что посол Доган заявил, что Инанды является гражданином Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что приложат все усилия для возвращения Инанды в Кыргызстан и защиты его прав.

Орхан Инанды, президент сети турецких школ «Сапат» пропал в Бишкеке 31 мая. Его жена предполагала, что его могли удерживать в посольстве Турции. Накануне президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами в результате спецоперации. Он назвал его «координатором FETO в Центральной Азии». FETO – организация, основанная просветителем Фетхуллахом Гюленом и признанная в Турции террористической. За последние несколько лет тысячи людей подверглись репрессиям за связи с FETO.