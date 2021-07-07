В МОН заявили об эффективности нового формата ЕНТ

«Вы знаете, что в этом году новый формат. Во-первых, цифровой формат, во-вторых, сроки совершенно другие. В целом можно сказать, что для детей созданы беспрецедентные комфортные условия для их сдачи. Две попытки, выбор времени сдачи, место сдачи тестирования, электронный формат подразумевают собой, что у них экономится время, которое раньше затрачивалось на закрашивание. В этом году практически не было проблем в связи с тем, что не заполнялись листки со считыванием, с неправильным оформлением, выбором вариантов и так далее. Все это хорошо. Мы видим, в целом эффективность данного формата», - сказал Аймагамбетов.

Он также поручил в этом году при поступлении в магистратуру и докторантуру также провести тестирование в электронном формате.

Напомним, что в этом году Единое национальное тестирование проходило на протяжении трех месяцев, тестируемые сами выбирали время и место проведения ЕНТ. Сам экзамен проходил по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера», а результаты готовы сразу по завершению теста. Соответственно, апелляция стала доступна через 30 минут. Школьникам, претендующим на грант, предоставили право дважды сдать ЕНТ.

Как сообщали в МОН, тестирование осуществляется посредством специальной закрытой сети VPN с элементом шифрования, дополнительно через государственную техническую службу КНБ проводится проверка на предмет возможного вмешательства в программное обеспечение. Кроме того, тесты формируются посредством случайной выборки при авторизации в системе выпускника.

Остальные условия сдачи ЕНТ остались прежними: три обязательных предмета и два на выбор, 120 тестовых заданий, максимальное количество баллов – 140, продолжительность тестирования – 4 часа.