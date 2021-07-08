Пропавшая на БАО алматинка найдена живой – ДЧС

Пропавшая в районе БАО жительница Алматы найдена живой, но ее состояние оценивается как тяжелое, она будет транспортирована вертолетом «КазАвиаСпаса» в больницу, сообщили в пресс-службе ДЧС города.

Алия Камиева пропала в районе БАО 5 июля, но информация о ее пропаже поступила только накануне утром от ее матери. На поиски были направлены спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда, служба спасения «109», волонтеры, были задействованы беспилотники. На месте спасатели разделились на две группы, одна из них пошла в сторону перевала Алагир, вторая – в сторону пика Советов, также осматривался лес выше гидропоста.

«В 10:56 8 июля в департамент по ЧС города Алматы от РОСО поступила информация о том, что ориентировочно в районе БАО найдена пропавшая Алия Камиева. Ее состояние оценивается как тяжелое, требуется транспортировка и госпитализация пострадавшей», — сообщили в ДЧС в четверг.

За пострадавшей вылетел вертолет «КазАвиаСпас» МЧС, также на место направлена бригада по оказанию экстренной медицинской помощи Центра медицины катастроф МЧС и службы медицинской помощи Алматы. Куда именно будет госпитализирована пострадавшая, зависит от ее состояния, отметили в ДЧС.