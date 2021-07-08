С журналистами и редакторами нет связи
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В Беларуси силовики пришли еще в три редакции независимых СМИ
Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович / "Пресс-клуб"

В Беларуси в четверг силовики пришли с обысками в редакции независимых изданий «Наша Нива», «Брестская газета» и Intex-Press, судьба нескольких сотрудников редакции неизвестна, сообщает Еврорадио.

Утром в этот день перестал открываться сайт «Нашей Нивы» - популярного издания на белорусском языке. Позднее министерство информации сообщило, что сайт заблокирован по его решению.

Известно, что силовики проводят обыск в редакции издания, журналисты, которые там находились утром, не выходят на связь. Обыск также идет у бухгалтера издания. Нет связи с двумя редакторами «Нашей Нивы».

В настоящее время идет обыск в квартире главного редактора издания Егора Мартиновича, сообщили его коллеги.

«Наша нива» - старейшая существующая газета страны на белорусском языке, основана в Вильнюсе в 1906 году и восстановлена в Минске в 1991-м.

Позднее стало известно об обысках в «Брестской газете» - независимом издании из Бреста, которое перестало выпускать печатную версию в начале года, когда все типографии отказались с ней сотрудничать. Обыски идут и в редакции издания Intex-Press в Барановичах.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Беларуси приняли решение закрыть корпункт Еврорадио в Минске.

В конце мая был разгромлен крупнейший портал страны – Tut.by. Сайт издания был заблокирован по решению Мининформа, силовые ведомства также обратились в суд с требованием признать материалы издания экстремистскими. Параллельно силовики задержали 15 сотрудников издания – от главного редактора и журналистов – до главного инженера и директора. Вероятная причина – дело об уклонении от уплаты налогов. Большая часть задержанных была отправлена под арест, они находятся в нескольких СИЗО и признаны местными и международными правозащитниками политзаключенными.

Ранее под различными предлогами были арестованы и другие журналисты, а также руководители журналистских организаций. Все дела против них, очевидно, имеют политическую подоплеку.

Репрессии против журналистов, активистов и оппозиции развернулись в Беларуси в прошлом году – до, во время и после президентских выборов, победителем которых был в очередной раз объявлен Александр Лукашенко. Его победу не признали не только представители оппозиции, но и подавляющее большинство стран мира.

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