Поставки вакцины Pfizer в Казахстан сорваны – Токаев

Компания Pfizer планировала поставить в Казахстан в мае 2 млн доз вакцины от коронавируса, однако из-за должностных лиц эти планы были сорваны, заявил в субботу в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев.

«Поставка вакцин Pfizer, выделенных для Казахстана, была сорвана», - заявил Токаев.

Он отметил, что в соответствии с договоренностями Pfizer планировал поставить 2 млн доз в мае.

«Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако требования были стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, что президент должен подписать указ. Если в этом есть необходимость я готов это сделать», - подчеркнул президент.

Токаев добавил, что «возможно, некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной», поэтому им нужно дать такую возможность.

«Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев», - заявил глава государства.

Он поручил администрации президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допустили срыв поставки вакцины.