Токаев считает, что глава Минсельхоза должен уйти в отставку

«В связи с погодными условиями критическая ситуация сложилась в Мангистауской и Кызылординской области. В одной Мангистауской области падеж скота достиг 3 тыс. голов. 1 тонна сена составляет в среднем 23 тыс. тенге, а в некоторых районах – 42 тыс. тенге. Мы знаем, к чему это может привести. Акиматы и МСХ не приняли правильных решений и не предприняли необходимые меры, из-за этого наши фермеры оказались в трудной ситуации. Они вынуждены писать мне напрямую», - констатировал Токаев.

Он подчеркнул: несмотря на то, что это природная стихия, МСХ должно было принять в этой сложной ситуации «действенные и оперативные решения».

«Но министерство не смогло организовать эту работ. Поэтому считаю правильным уход в отставку Сапархана Омарова (министра сельского хозяйства – V)», - заявил Токаев.

В связи с аномальной засухой в Мангистауской и Кызылординской областях зафиксирован падеж скота в (0,13% и 0,03% соответственно). Минсельхоз сообщал, что сейчас уже падеж прекратился, скот перевозят на пастбища с более благоприятными условиями выпаса, также ведется закуп кормов.