Токаев считает, что глава Минсельхоза должен уйти в отставку

В двух регионах страны из-за сильной засухи погиб скот
Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что министр сельского хозяйства страны Сапархан Омаров должен уйти в отставку.
Еще по теме:
- Казахстану необходимо пересмотреть стратегию борьбы с коронавирусом - Токаев
- ВВП Казахстана по итогам полугодия вырос на 2,2%
- Железнодорожники в Шымкенте вышли на акцию протеста, требуя повышения заработной платы
- Курьеры Glovo Казахстан не согласны с итогами переговоров с менеджментом и чиновниками
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые