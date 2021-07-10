Он считает, бизнес и граждане должны чувствовать качество дорожной инфраструктуры
Токаев о качестве платных казахстанских дорог: «Нарекания справедливы»
фото с сайта inform.kz

Тамара Вааль, Vласть

Качество казахстанских дорог вызывает справедливые нарекания, особенно это касается платных дорог, считает президент Касым-Жомарт Токаев.

«О качестве автомобильных дорог – этот фактор играет ключевую роль в повышении транспортного потенциала страны. При этом качество ремонта дорог по-прежнему вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог. Недавние протесты дальнобойщиков и перевозчиков тому подтверждение», - заявил Токаев в субботу в ходе расширенного заседания правительства.

Введение платных дорог, по его мнению, это правильное решение, соответствующее общей мировой практике. Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране, как Казахстан, невозможно, и страна должна зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис.

«Бизнес и граждане должны понимать, что называется чувствовать новое качество дорожной инфраструктуры. Прошу правительство держать данный вопрос на особом контроле», - отметил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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