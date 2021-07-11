​В Актобе задержан зампред незарегистрированной партии El Tiregi Марат Мухамеджанов

В Актобе задержан заместитель председателя незарегистрированной партии El Tiregi Марат Мухамеджанов. В областном департаменте полиции подтвердили этот факт, но не уточнили причину задержания.

«Да, он (Мухамеджанов − V) задержан. По какой причине? Не ко мне вопрос», − ответили Vласти в департаменте полиции Актюбинской области.

Первым о задержании Мухамеджанова на своей странице в Facebook сообщил глава El Tiregi Нуржан Альтаев: «Мурат Мухамеджанов – заместитель [председателя] оргкомитета незарегистрированной политической партии El Tiregi, председатель союза ветеранов участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов задержан полицией сегодня в Актобе. Проведена спецназом целая операция по его задержанию».

После задержания Альтаев запланировал поездку в Актобе. «Если завтра [Мухамеджанов] не будет выпущен, будем собирать народ. Обращаюсь к властям: не стоит оказывать давление на членов партии «El Tiregi» и общественных активистов. Молчать мы не будем», − заявил политик.

Upd. По сведениям Альтаева на Мухамеджанова наложили административное взыскание в виде ареста на 5 суток за срыв герба Казахской ССР на памятнике пограничникам.

В начале сентября 2020 года, тогда еще депутат мажилиса от партии «Нур Отан», Нуржан Альтаев выступил с резкой критикой правительства за неспособность госорганов обеспечить социально-экономическую безопасность граждан в период пандемии. Вскоре Альтаев выступил от лица союза промышленников и предпринимателей El Tiregi, предложив программу широких политических реформ, отличающуюся от повестки, предлагаемой партией власти.

27 ноября инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El Tiregi объявила о создании политической партии, однако министерство юстиции, по словам организационного комитета El Tiregi, так и не зарегистрировало ее. В середине марта 2021 года El Tiregi инициировала обсуждение создания Национального координационного совета с другими политическими силами страны. Он должен объединить всех активистов и разрозненные политические группы для выработки общей программы.