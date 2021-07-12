Освобожден от должности вице-министр информации и общественного развития РК

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ. В разные годы работал в департаменте социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, в филиале партии «Нур Отан», в управлении по вопросам молодежной политики Астаны, в министерстве по делам религий и гражданского общества, в министерстве общественного развития. В 2019 оду являлся заместителем акима Павлодарской области, а с июля 2020 года был вице-министром информации и общественного развития.