В Казахстане зарегистрирован рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 375 новых случаев COVID-19. Это рекордный суточный прирост за время пандемии. Также рекордное число новых случаев зафиксировано в столице.

В столице зарегистрировано 1128 новых случаев, в Алматы – 640, в Карагандинской области – 589, в Шымкенте – 342, в Атырауской области – 320, в Западно-Казахстанской области – 187, в Мангистауской области – 180, в Акмолинской области – 148, в Павлодарской области – 143, в Актюбинской области – 137, в Алматинской области – 134, в Костанайской области – 98, в Туркестанской области – 76, в Северо-Казахстанской области – 73, в Кызылординской области – 70, в Жамбылской области – 58, в Восточно-Казахстанской области – 52.

Всего в стране подтверждено 466 792 случая заражения коронавирусом.