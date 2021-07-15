Полностью вакцинироваться они должны до 1 сентября
  • 2952
В Казахстане продлили сроки по вакцинации работников бизнеса
фото Данияра Мусирова

Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление, которым продлены сроки вакцинации для сотрудников организаций, субъектов МСБ, нацкомпаний и объектов образования.

Так, первый компонент вакцины они должны получить до 10 августа, второй компонент – до 1 сентября. Исключение составляют лица, которые имеют постоянные медицинские противопоказания для вакцинации, и те, кто переболел коронавирусом в течение последних трех месяцев. Ранее были установлены сроки 15 июля и 15 августа соответственно.

Список объектов, для невакцинированных работников которых действует ограничение допуска на работу в очном режиме остался прежним.

Вместе с тем в регионах, находящихся в «красной» зоне, приостановлень въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС, кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС, МВД и в организациях за пределами учреждений, получивших полный курс вакцинации против COVID19.

А прибывшие в страну казахстанцы и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии документа о получении вакцинации против COVID-19 в Казахстане подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Пандемия коронавируса подорвала детскую плановую иммунизацию и может привести к вспышкам заболеваний – ВОЗ
Новости
В столице и Акмолинской области число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 25%
Новости
57 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии
Просматриваемые
Новости
Невакцинированных сотрудников работодатель имеет право отстранить от работы без сохранения зарплаты – Минтруда
Новости
В четырех регионах Казахстана введут локдаун на выходные
Новости
В Алматы вновь изменили мурал с Назарбаевым
Новости
В Казахстане ужесточат карантин в регионах, находящихся в «красной» зоне
Новости
Казахстанские НПЗ занимаются отмыванием денег, заявил Токаев
Новости
В столице и двух областях Казахстана задержали медиков за продажу паспортов вакцинации