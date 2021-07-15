В Казахстане продлили сроки по вакцинации работников бизнеса

Так, первый компонент вакцины они должны получить до 10 августа, второй компонент – до 1 сентября. Исключение составляют лица, которые имеют постоянные медицинские противопоказания для вакцинации, и те, кто переболел коронавирусом в течение последних трех месяцев. Ранее были установлены сроки 15 июля и 15 августа соответственно.

Список объектов, для невакцинированных работников которых действует ограничение допуска на работу в очном режиме остался прежним.

Вместе с тем в регионах, находящихся в «красной» зоне, приостановлень въезд и выезд (вход и выход) из учреждений УИС, кроме персонала учреждения, лиц подлежащих этапированию (перевозке) и осужденных учреждений минимальной безопасности, трудоустроенных в государственных учреждениях УИС, МВД и в организациях за пределами учреждений, получивших полный курс вакцинации против COVID19.

А прибывшие в страну казахстанцы и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии документа о получении вакцинации против COVID-19 в Казахстане подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19.