Арман Кайрденов ранее уже возглавлял АНПЗ
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Сменился генеральный директор Атырауского НПЗ
ФОТО ТАМАРЫ ВААЛЬ

Решением правления АО НК «КазМунайГаз» генеральным директором ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» назначен Арман Кайрденов вместо Шухрата Данбая, который освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте КМГ.

Арман Кайрденов родился в 1971 году в Атырау. Окончил Казахский химико-технологический институт, имеет квалификацию инженер-химик-технолог. Также окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Нефтяной бизнес». Трудовую деятельность начал в 1993 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологической установки. На заводе проработал на различных должностях 13 лет. Также в разные годы занимал должности заместителя директора департамента нефтепереработки «КазМунайГаз», генерального директора компании Rompetrol Rafinare S.A., генерального директора ТОО «АНПЗ». С июля 2020 года работал директором департамента по переработке нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

Напомним, на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал Атырауский НПЗ проблемой и заявил, что «в работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств». Также он поручил правительству поручается совместно с «Самрук-Казына «принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой АНПЗ».

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