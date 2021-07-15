Сменился генеральный директор Атырауского НПЗ

Арман Кайрденов родился в 1971 году в Атырау. Окончил Казахский химико-технологический институт, имеет квалификацию инженер-химик-технолог. Также окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Нефтяной бизнес». Трудовую деятельность начал в 1993 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологической установки. На заводе проработал на различных должностях 13 лет. Также в разные годы занимал должности заместителя директора департамента нефтепереработки «КазМунайГаз», генерального директора компании Rompetrol Rafinare S.A., генерального директора ТОО «АНПЗ». С июля 2020 года работал директором департамента по переработке нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

Напомним, на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал Атырауский НПЗ проблемой и заявил, что «в работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств». Также он поручил правительству поручается совместно с «Самрук-Казына «принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой АНПЗ».