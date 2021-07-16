14 июля в Казахстане завершились регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Как сообщил помощник президента страны Ерлан Карин, большинство зарегистрированных кандидатов в акимы сельских округов – самовыдвиженцы.

«Всего по республике для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 2 582 человека, 2 297 или 88,9% из которых прошли необходимую регистрацию. Кандидатами от политических партий стали 878 человек (38,2%). При этом стоит отметить, что своих кандидатов в сельские акимы выдвинули все 6 политических партий страны», - написал Карин в своем Telegram-канале.

Он также считает «показательным» тот факт, что «большинство кандидатов, 1419 или 61,8% от общего числа зарегистрированных, являются самовыдвиженцами».

«То есть новые нормы создали для активных граждан дополнительные возможности для реализации собственного потенциала. Все это в совокупности показывает, что президентские политические реформы вызвали очень большой интерес в обществе», - уверен помощник президента.

На выборах, которые пройдут 25 июля, выберут 730 акимов по всему Казахстану, еще 45 должны избрать до конца года, после того как истечет срок их полномочий.