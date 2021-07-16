Осенью семь жилых массивов столицы подключат к газу – Кульгинов

Аким столицы Алтай Кульгинов сообщил о ходе газификации города. По его информации, семь жилых массивов подключат к газу уже осенью, сообщает официальный сайт городского акимата.

«Осенью еще 7 жилых массивов столицы обеспечим подачей газа! В том числе, весь Юго-Восток. После подведения нами наружных сетей, жителям необходимо будет провести сети уже внутри дома, прибрести необходимое оборудование и т.д. Жителям частного сектора можно будет забыть о покупке угля, его хранении, качестве», - написал Кульгинов в Instagram.

Он сообщил, что строительно-монтажные работы по 8-му пусковому комплексу завершены на 95%, построено 90 км газораспределительных сетей. В данную территорию входят жилой массив Промышленный, Юго-Восток (левая сторона) и часть правой стороны Юго-Востока.

«На данный момент проводятся работы по испытанию газопровода», - уточнил аким.

Кроме того, ведутся работы по строительству 9-го пускового комплекса – это основная территория Юго-Востока (правая сторона). Из 90 км сетей уже проложили 65 км.

«В текущем отопительном сезоне возможность подключения к газу получат жители всего Юго-Востока. Это порядка 4 тыс. домов. Что касается газификации микрорайона «Казахаул» (Караоткель), где расположено порядка 150 домов, ведется разработка проектно-сметной документации», - написал аким.

Также продолжается строительство газораспределительных сетей в жилых массивах Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020 году), Промышленный, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. Аким заверил, что жители этих жилых массивов «получать возможность подключения к газу в новом отопительном сезоне».

«В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители ЖМ Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда было построено 345 км внутриквартальных сетей. В текущем году построим еще 317 км газораспределительных сетей, более 220 км из них уже построили», - добавил Кульгинов.