В Мангистауской области бастуют рабочие нескольких компаний и водители скорой помощи

Работники сразу несколько компаний и предприятий в Мангистауской области на этой неделе вышли на забастовки, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда.

Так, во вторник обьявили забастовку работники ТОО «KMG-Security», осуществляющие физическую охрану производственных объектов компании АО «ОзенМунайГаз». Они требуют увеличения месячной зарплаты до 150 тыс. тенге и выплаты вознаграждений в канун праздников, сообщает радио «Азаттык». По словам работников, за двадцать лет работы они получают 75-80 тыс. тенге, а новые работники - 57-60 тыс. тенге. Один из бастующих рабочих Ниязбек Садуов сообщил Азаттыку, что они проявляли недовольство и требовали увеличения оплаты и в прошлом году, однако руководство не отреагировало на их требования.

В знак протеста более тысячи охранников отказались выходить на работу, протестующие уже третий день бастуют перед офисом компании в Жанаозене. В четверг с ними встретился заместитель генерального директора ТОО «​KMG-Security» Мейрхан Жаманбаев, который, по словам участника забастовки, сказал, что компания увеличит зарплату только если, они произведут сокращение штата работников на 50%.

Протестующие заявили, что не остановят забастовку до тех пор, пока не будет издан приказ о повышении заработной платы и не будут внесены соответствующие изменения в контракты.

В пятницу на забастовку вышли работники другого филиала «KMG-Security», занимающиеся физической охраной Каражанбасского нефтяного месторождения. Они потребовали от руководства, чтобы самая низкая зарплата была на уровне 150 тыс. тенге, выплат на проезд для людей, приезжающих с других районов и сёл, вознаграждений в праздничные дни и полной оплаты трудового отпуска. Бастующие заявили, что дают время руководству компании для выполнения их требований до 17 июля.

«KMG-Security» (ранее «Semser Security», «Семсер») была создана в 2000 году, компания занимается физической охраной нефтегазового комплекса Республики Казахстан. В компании работает более 7500 сотрудников.

В четверг со своими требованиями вышли водители ТОО «МунайСпецСнаб Компани». Рабочие жаловались, что их заработная плата составляет около 110 тыс. тенге. Они поставили 11 условий руководству компании, ключевые из которых касаются увеличения зарплаты на 100%, выплат из-за опасных условий труда, сокращения рабочей смены с 24 часов до 12 часов и учет времени, уходящего на ремонт техники как рабочего. В забастовке участвует около 170 работников.

ТОО "МунайСпецСнаб Компани" была создана в 2008 году и является подрядной организацией АО "ОзенМунайГаз" и ТОО "Озенмунайсервис" сдающей в аренду машины и технику для грузоперевозок и осуществляющая грузовые перевозки автомобильным транспортом.

Также в четверг в Жанаозене остановили работу водители скорой помощи, требуя повышения заработной платы. Водитель неотложки Мурат Белбаев сказал Азаттыку, что они требуют повышения зарплат с 2016 года.

Он говорит, что на руки водители получают около 100 тыс. тенге, а на выездах им приходится помогать врачам и выполнять функции санитаров – поднимать пациентов с переломами и переносить тяжелобольных.

В забастовке участвовали 45 водителей, семь автомобилей скорой помощи остались на линии. Бастующие попросили жанаозенцев с пониманием отнестись к их требованиям.

Ранее, в начале июля, на забастовку вышли сотрудники нефтесервисного предприятия «КЕЗБИ». После шести дней их требования были выполнены и они вернулись на рабочие места.